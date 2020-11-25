صدمة جديدة لمرتضى منصور قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

 

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خطابا إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، بشأن منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

منع مرتضى منصور من حضور مباراة نهائي أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الأهلي مساء الجمعة المُقبلة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

من جانبه تضمن خطاب اللجنة الأولمبية المصرية، لإتحاد الكرة، التأكيد على منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور أي مباراة بسبب إيقافه لمدة أربعة سنوات.

 

وأكدت اللجنة الأولمبية في خطابها أن مرتضى منصور ليس رئيسا لنادي الزمالك إذ تم عزله من منصبه ولا يحق له حضور المباراة النهائية أمام الأهلي.

 

وطالبت اللجنة بإعطاء تعليمات إلى مسؤولي ستاد القاهرة لمنع مرتضى منصور من دخول الملعب يوم الجمعة المقبلة على ضوء القرار السابق ضد رئيس الأبيض.

 

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد أصدرت قرارا بعزل مرتضى منصور عن منصبه وإيقافه 4 أعوام بدعوى تجاوزه في حق عدد من الجهات والشخصيات الرياضية.

أخبار تهمك

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 9 ساعات

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صدمة جديدة لمرتضى منصور قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»