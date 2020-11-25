مبروك عطية: تعدد الزوجات حرام إلا للملياردير

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:46 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مبروك عطية، إن واحد في المليون من حالات تعدد الزوجات صالحة، موضحًا أن تعدد الزوجات ليس واجبًا ولكنه متاح بشروط؛ أن يكون قادرًا ماديًا، ونفسيًا، وجنسيًا.

وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القدرة المادية أهم الشروط للزواج، وأن الزواج لغير القادر ماديًا يكون السبب الرئيسي في المشاكل.

وأشار إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة تبيح الطلاق إذا تعسر الزوج ماديًا، معلقًا: "الزواج حرام لغير القادر"، متابعًا: "تعدد الزوجات حرام إلا للملياردير".

واستكمل: "إللي يأكل واحدة من مراته بزيت والتانية بسمن بلدي هيدخل النار"، مؤكدًا أنه يجب على من يتزوج مرتين أن يساوي بينهما في كل شيء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبروك عطية تعدد الزوجات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

سالم عبد الجليل: الطلاق حرام شرعًا في هذه الحالة

مبروك عطية: "ماينفعش حد مش هيقدر يصرف على بيته يروح يتجوز.. حرام"

شروط الزوجة فى الـ"قسيمة" حبر على ورق

شاهد.. تصريح صادم من مبروك عطية بشأن الزواج بنية الإنجاب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

03:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»