مبروك عطية: تعدد الزوجات حرام إلا للملياردير

قال الدكتور مبروك عطية، إن واحد في المليون من حالات تعدد الزوجات صالحة، موضحًا أن تعدد الزوجات ليس واجبًا ولكنه متاح بشروط؛ أن يكون قادرًا ماديًا، ونفسيًا، وجنسيًا.





وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القدرة المادية أهم الشروط للزواج، وأن الزواج لغير القادر ماديًا يكون السبب الرئيسي في المشاكل.





وأشار إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة تبيح الطلاق إذا تعسر الزوج ماديًا، معلقًا: "الزواج حرام لغير القادر"، متابعًا: "تعدد الزوجات حرام إلا للملياردير".



