ننشر قائمة الجزيرة المطروحي بدوري القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يستعد نادي الجزيرة المطروحي لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني، بلقاء نظيرة فريق الحمام، اليوم الأربعاء علي ملعب المدينة الشبابية بأبوقير .

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة الجزيرة بالموسم الحالي :

تعاقد الفريق المطروحي مع كلاً من، أحمد عبد العال لاعب النصر،  كما تم الحصول علي توقيع مودي لاعب الاتصالات، وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود، وشهاب صلاح لاعب مصر للتأمين، ومحمد عادل هجرس حارس الإعلاميين، ووليد دي ماريا لاعب المقاصة، وأحمد التليس لاعب دكرنس، وكريم رأفت لاعب دمنهور، ومحمد موجة لاعب سوهاج، وحامد حمدان لاعب بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد .

الجهاز الفني للجزيرة

ويتكون الجهاز الفني للفريق من : إبراهيم صلاح مشرف عام علي الكرة، وعليوة ذاكي مدير للكرة، ومحمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية، وإبراهيم الشايب مدرب مساعد، وحاتم فرغلي مدرب حراس مرمي، ومحمود رأفت مدير إداري، ومحمد شريف علاج طبيعي.

قائمة الجزيرة
ضمت القائمة الأولى كل من: أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.

ونجح النادي في تجديد التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر .

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