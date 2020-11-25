محمد ابراهيم يكشف كواليس انضمامه لسيراميكا كيلوباترا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توجه محمد ابراهيم لاعب نادي سيراميكا كيلوبترا بالشكر لمحمد آبو العنين رئيس النادي و طارق ابو العنين نائب رئيس النادي و معتز البطاوي المشرف العام على الكرة و وهيثم شعبان المدير الفني للفريق.

 

وقال ابراهيم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن المفاوضات بدأت عندما تلقى اتصالات من مسؤولو الفريق بسيراميكا وعقد جلسة معهم واعجب بخطتهم والمفاوضات لم يتسغرق وقتا طويلا.

 

وتابع أن سيراميكا لديه طموح كبير مؤكدا أنه يحب التحديات ويريد اللعب في نادي بشكل اساسي بدون ضغوطات ولديهم جدية كبيرة في ذلك.

 

واضاف أن سيراميكا كيلوبترا كان اقل عرض مادي تقدم له ولكنه فضله لانهم وتمسكوا بضمه.

 

وأردف ان هدفه ان يكون رقم ١ في كل شيء وهذا نفس طموح النائب محمد ابو العنين رئيس النادي.

 

واشار الى أن الاستقرار في النادي يمنح الثقة للمنافسة على اي بطولة يدخلها الفريق.

 

وأتم أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة وان يكون متواجد معهم خلال الفترة المقبلة عبر بوابة كيلوبترا.

 

واختتم تصريحاته قائلا ان الجميع في الفريق يسعى ان نكون اضافة قوية للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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