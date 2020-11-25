المريخ بدماء فنية جديدة يستضيف النجوم ببورسعيد

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تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم الاربعاء مباراة هامة تجمع فريقا المريخ و النجوم على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الإفتتاحية للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



يتطلع المريخ من خلال اللقاء لحصد الفوز وتعويض ما فاته خلال الموسم الماضي والذي انتهى بهبوط للقسم الثالث ، لولا قرار اتحاد الكرة بشأن الغاء الهبوط ، ويتولى مهمة الفريق البورسعيدي جهاز فني جديد بقيادة أحمد عبد العزيز .



يغيب عن المريخ خلال الموسم الجديد عدد من اللاعبين الذين كانوا يمثلون الركائز الاساسية أمثال هشام البطوط و اسامة كاجو و محمد سعيد و فتحي عبد الجليل وغيرهم .



فيما تعاقد المريخ مع عدد من اللاعبين الجدد امثال : خالد أشرف من الاعلاميين و محمد عبد الواحد من بلدية المحلة و احمد ابراهيم بلدية المحلة و حازم أحمد لاعب بيراميدز السابق و بلال عارف من نجوم المستقبل و حمادة أحمد من الجونة و أحمد هاشم من بيلا وعبد الله نادي و عاد للفريق الحارس أشرف بخيت " العنكبوت " ، وجاء على سبيل الاعارة حسام عياد حارس المصري .



أما النجوم فيتطلع لحصد الفوز وعمل مباراة جيدة على حساب اصحاب الارض ، ويقوده فنيا البرتغالي نيلسون سانتوس والذي تولى مهمة الفريق في أغسطس الماضي .



وكانت اخر مباراة جمعت الفريقين في مارس الماضي انتهت بفوز المريخ بثلاثية مقابل هدفين .