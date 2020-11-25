كرم جبر: هناك اختراق متعمد لشراء الأندية لإفساد الرياضة (فيديو)

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه يجب وضع اتفاقية سلام لمنع تأجيج التعصب في الملاعب.





وأضاف "جبر" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الأخيرة شهدت حرب أهلية بين الجماهير وشارك فيها الأهلي والزمالك ولكن أصبح هناك رغبة بين الناديين لوقف ذلك الأمر.





ووجه جبر رسالة لمجلس إدارة الأهلي والزمالك بالتحلي بالمسئولية الكاملة في مباراة القمة، مؤكدا أن مباراة القمة ليست أهلي وزمالك ولكنها مباراة مصر والكأس مصري ويقام على أرض مصر.





وكشف أن البعض قام بشراء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات فضائية للرد على المشاحنات، مؤكدا أن المجلس الأعلى للإعلام تلقى شكاوى عديدة من أطراف عديدة بسبب المشاحنات الرياضية، مؤكدا أنه يمكن تحريك الشكاوى الواردة للمجلس ولكن المشكلة أن بها جانب جنائي، موضحا أن على الطرفين الشاكيين أن يتوجها للنائب العام للتحقيق في جرائم السب والقذف.





وكشف كرم جبر أن الشتائم على الفضائيات انتقلت إلى الجمهور واللاعبين، فالمعركة الدائرة بين الناديين أدت إلى مشاحنات رياضية كبيرة.





وتابع كرم جبر أن هناك نادي ثالث قام بضخ أموال ضخمة للغاية قائلا: «أنا مش عارف اتسكت عليه ليه»، مؤكدا أن هذا النادي أفسد الرياضة المصرية لأن النوايا لم تكن مبيتة لإصلاح الرياضة أو المنافسة.





وأكد أنه من غير المقبول أن يكون سعر اللاعب 100 ألف جنيه وأحد الأندية تقوم بدفع 30 مليون جنيه مقابل شراءه، كما أن هناك سفه وتبذير في مجال الرياضة في خطف مدرب.





واستطرد كرم جبر أن عملية شراء اللاعبين بالملايين يؤدي إلى نشوب حرب أهلية بين جماهير الأندية، فعندما يتم دفع ملايين لمدرب وسعره لا يناسب المبلغ يعد ذلك سفه وتبذير في مجال الرياضة، فهناك صراع دامي بالملايين لشراء اللاعبين.





وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن هناك قواعد اقتصادية معروفة ومحددة لشراء اللاعبين والانتقالات بين الأندية واللاعبين على مستوى العالم، فهناك اختراق متعمد لشراء الأندية لإفساد الرياضة، فشراء اللاعبين والانتقالات بين الأندية تمت بدون ضوابط.





وأضاف كرم جبر أن للإعلام دور من أجل التدخل لتهدئة الجماهير قبل مباراة القمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن المجلس الأعلى للإعلام أو أي أحد يستطيع أن يوقف التعصب الكروي إلا إذا تدخل الإعلام.





وطالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام بضرورة وضع اتفاقية سلام لمنع تأجيج التعصب في الملاعب، وأطلق دعوة إلى النقاد الرياضيين بعدم الشحن بين الجماهير، فيجب عدم إثارة الفتن بين الجماهير واحترام خصوصياتهم، فهناك كثير من الحالات بها تعمد لإثارة المواطنين وشحنهم قبل المباريات فلن ينجو أحد من المشاحنات بين الجماهير، فالجميع شركاء في نبذ التعصب.





وأطلق كرم جبر دعوة بأن يكون لاعبي الأهلي والزمالك معا أثناء دخول المباراة وتسليم الجوائز لتقديم رسالة للجمهور أننا يد واحدة، فيما يحدث في ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ينعكس على الشارع.



