تعرف على خطوط تليفونات بنى سويف بالموسم الجديد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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انهى مسوؤلى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى إجراءات قيد 25 لاعبا بقائمة الفريق السويفى للموسم الجديد 2020/2021 .

وضمت القائمة كلا من :

مصطفى حسن وحسنى عبد الحكيم ومحمود قرنى هاشم واسلام مصطفى ومحمد احمد صابر وزكريا احمد وأحمد مصطفى ومحمد جمال عبد العظيم وايهاب محمد جابر ومحمد رجب السيد ومحمد عبد الرازق عبد الفضيل ويوسف محمد وأحمد فكرى احمد واسلام على محمود والخطيب محمود محمد وأحمد محمود معوض وحسام حسن محمد وحسن محمد حسن وعبد الرحمن يوسف وعلاء الدين أسامة وعمر جهاد احمد ومحمود أحمد سعيد ومحمد أشرف محمد وهيثم على جميل وعبد الرحمن حماد .

وخاض الفريق تدريباته اليومية بمعسكر بمنيل شيخة وواجه جولدى وكوكاكولا وديا قبل أن يعلن عيد مرازيق رحيله عن تدريب الفريق .

ودفعت الأزمة المالية إلى رحيل العديد من اللاعبين خلال الساعات الماضية بجانب اضطرار مسوؤلى التليفونات لنقل مباريات الفريق لتقام بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .


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