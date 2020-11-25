وزير الشباب والرياضة: أعود للتدريس الجامعي عقب انتهاء عملي (فيديو)

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الشباب بصورة كبيرة جدا.





وتابع "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": ""سأعود للتدريس الجامعي عقب انتهاء فترة وجودي في وزارة الشباب".





ولفت وزير الشباب والرياضية، إلى أن مصر على رأس المنظومة الرياضية الإفريقية، موضحا أن 14 ناديا رفضوا استكمال الدوري و4 فقط كانوا موافقين.





واستطرد، أنه تم إعداد الفرق بشكل جيد خلال فترة توقف النشاط الرياضي 3 أشهر.





وقال إن الوزارة تقوم بعمل برامج شبابية كبيرة ومنذ سنوات، ولكن حجم التأثير من خلال كرة القدم والروابط والجماهير كبير جدا، و تم حل 4 أزمات كبيرة خلال وجوده في الوزارة، موضحا أنه توجه إلى الكابتن محمود الخطيب لحل أزمة مباراة الأهلي والزمالك وتم مقابلته مع أعضاء مجلس الإدارة وحل المشكلة.



