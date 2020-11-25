وزير الشباب والرياضة: أعود للتدريس الجامعي عقب انتهاء عملي (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الشباب بصورة كبيرة جدا.

وتابع "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": ""سأعود للتدريس الجامعي عقب انتهاء فترة وجودي في وزارة الشباب".

ولفت وزير الشباب والرياضية، إلى أن مصر على رأس المنظومة الرياضية الإفريقية، موضحا أن 14 ناديا رفضوا استكمال الدوري و4 فقط كانوا موافقين.

واستطرد، أنه تم إعداد الفرق بشكل جيد خلال فترة توقف النشاط الرياضي 3 أشهر.

وقال إن الوزارة تقوم بعمل برامج شبابية كبيرة ومنذ سنوات، ولكن حجم التأثير من خلال كرة القدم والروابط والجماهير كبير جدا، وتم حل 4 أزمات كبيرة خلال وجوده في الوزارة، موضحا أنه توجه إلى الكابتن محمود الخطيب لحل أزمة مباراة الأهلي والزمالك وتم مقابلته مع أعضاء مجلس الإدارة وحل المشكلة.

ولفت "صبحي"، إلى أن مصلحة الوطن تعلو فوق أي أزمات وليس له أي هدف آخر غير الوطن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة بوابة الفجر الفجر الأهلي والزمالك الأندية المصرية

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ 12 دقيقة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 16 ساعة

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يكشف لـ"الفجر" حقيقة إلغاء "قطار الشباب"

وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق (صور)

وزير الرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان ملعب "أكليريك" بمركز شباب المحافظة (صور)

وزير الرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة وملعب نجيل بمليوني جنيه

أشرف صبحي: الانتهاء من المشروع القومي لتطوير "الاستادات" الموسم المقبل

وزير الرياضة: الاعتماد على الشباب أساس نهوض الدولة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

06:41 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»