بنى عبيد يستعد للقسم الثانى بـ 14 صفقة جديدة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إختتم بنى عبيد موسم الإنتقالات الشتوية بعدما نجح فى ضم 14 لاعبا جديدا إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى بعدما تأهل الفريق ممثلا عن مجموعة الدقهلية بالقسم الثالث الموسم الماضى.

وواجه الفريق العديد من المشكلات المادية والتى عرقلت إستعدادات الفريق حيث أن الفريق هو الوحيد الذى لم يخوض أى وديات خلال فترة الإعداد.

وإزدادت صعوبات الفريق الأول بقيادة عادل صديق بعدما توفى رئيس مجلس إدارة النادى هرماس رضوان يوم الأربعاء الماضى حيث كان مقررا أن يخوض الفريق ودية الخميس أمام ميجاسبورت قبل أن يتم إلغاؤها.

وعقب نهاية فترة الحداد التى أعلنها النادى لثلاثة أيام تم عقد جلسة بين أعضاء مجلس إدارة النادى والتى تم خلالها الإتفاق على منح الرئاسة الشرفية لشقيق هرماس رضوان عضو مجلس النواب مكرم رضوان مع تفويض نائب رئيس مجلس إدارة النادى السيد المندوه بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة لحين إنتخاب رئيس مجلس إدارة جديد.

وتم تسجيل 11 لاعبا بقائمة الفريق الأولى على النحو التالى: 

أحمد حسن / محمود الهلباوى / عصام محمود / رجب عبد التواب /بسام وحيد / محمد الحسينى / رامى قدرى / محمد ابوالشيخ / إبراهيم خليل / هشام بكر / أبوبكر سيلا.

صفقات بني عبيد

خالد محمد مايز "مهاجم بترول أسيوط" / أحمد جمال "وسط مدافع الترسانة" / محمد أمين "مدافع أبوقير للأسمدة" / أحمد وائل "مهاجم السويس" / أحمد الدره "مدافع الأوليمبى" / السعيد ماهر "محترف هلسنكى الفنلندى" /محمد إبراهيم "حارس مرمى عمال المنصورة" / أحمد يوسف "لاعب وسط تليفونات بنى سويف" / محمد العزب "وسط مدافع الحمام" / عصام عبدالستار "ظهير أيسر الألومنيوم" / عبدالله الشناف "مدافع الشرقية" / محمدالصغيره "وسط أيسر الشرقية" / هشام حبيب "وسط مدافع دكرنس-تحت السن" / محمد زغلى "وسط أيمن شربين".
وتم تجديد التعاقد للاعبى الفريق عادل جمال "مهاجم" و صبرى السيد "وسط مدافع".

وتأجلت مباراة الفريق الأولى بالقسم الثانى والتى كان مقررا إقامتها اليوم الأربعاء أمام مستضيفه بلدية المحلة بسبب عدم الحصول على موافقة أمنية حتى الان مما أدى لتأجيلها للسبت المقبل شرط الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة من أجل إقامة اللقاء على ملعب بلدية المحلة.

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