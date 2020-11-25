الغرفة التجارية: ارتفاع شديد في أسعار الذهب في هذا الموعد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال أمير رزق، عضو الجمعية العامة لشعبة تجار الذهب بالغرفة التجارية، إن الإعلان عن ظهور لقاح لفيروس كورونا أدى إلى انخفاض أسعار الذهب.

وأكد "رزق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن انخفاض أسعار الذهب سيلحقه ارتفاع شديد في غضون 6 أشهر.

وأشار إلى أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب، مؤكدًا هذا هو الوقت الصحيح للاستثمار وشراء الشبكة.

وبلغت التراجع أسعار الذهب المحلي اليوم نحو 13 جنيهًا للجرام، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 787 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 674.5 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 899.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في 4 أشهر بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، مع مكاسب الأسهم الأمريكية.

واستمرت أسعار المعدن الأصفر في الاتجاه الهابط، رغم تراجع العملة الأمريكية، بعد أن فقدت أكثر من 34 دولارًا في جلسة الأمس.

ويأتي هبوط المعدن النفيس مع الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، تزامنًا مع استمرار التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.

ومن ناحية أخرى، تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" إخطارًا من إدارة الخدمات العامة الأمريكية بإتاحة الأموال الفيدرالية لانتقال السلطة، في إشارة على بدء إشارات المرحلة الانتقالية للسلطة، لكن ترامب أكد أنه سوف يستمر في الطعن على نتيجة الانتخابات.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 سنوات خلال سبتمبرأيلول الماضي، بينما تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يعادل 33.20 دولار، ليصل إلى مستوى 1804.60 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد منذ منتصف يوليو الماضي.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يوازي 32.7 دولار، ليسجل 1805.2 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.24.

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