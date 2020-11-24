ديروط يحصل على توقيع ظهير أيسر تلا استعداداً للقسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل مجلس إدارة نادي ديروط أحد أندية المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، على توقيع اللاعب كريم ياسين، الظهير الأيسر السابق، لفريق مركز شباب تلا.

وقام اللاع بالتوقيع لديروط لموسم واحد، في صفقة إنتقال حر، عقب إنتهاء تعاقدة مع فريقة السابق، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ويعد كريم ياسين من مواليد 1993 ولعب من قبل في صفوف أندية السكة الحديد والشمس، قبل الإنضمام لتلا لمدة 3 سنوات.

أخبار تهمك

الزمالك ينهي اتفاق التجديد مع «الحاوي»

منذ 37 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من رئيس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»