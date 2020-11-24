الحمام يواجه الجزيرة في لقاء مرتقب بالقسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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إختتم نادي الحمام استعدادتة لمباراة الجزيرة التي ستنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء في أولي مبارياتة بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

يذكر أن الحمام  أعلن عن إنضمام 15 لاعب وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي،وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف، وعظيمة لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة،و مصطفي عادل لاعب النصر للتعدين، وائل علي لاعب المنيا، خليل نيمار لاعب الزمالك، وعلي أبو العلا لاعب سموحة، محمد البغدادي لاعب النصر ، وعبد الوهاب صابر لاعب البنك الأهلي.

وقام نادي الحمام بقيد 12 لاعب في قائمة الفريق الأولي للموسم الجديد وضمت كل من: إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد".

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالأتي: جمال حلو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد طه طبيب.


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