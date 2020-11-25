وائل الإبراشي: مصر نجحت في التصدي لأزمة كورونا بأقل الخسائر (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حديث الرئيس السيسي على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لابد أن يأخذ بجدية، خاصة أن الرئيس السيسي لديه المعلومات الكاملة حول وضع كورونا في مصر.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن حالة الاستهانة بفيروس كورونا عانينا منها خلال الأيام الأخيرة، لافتَا إلى أن تطبيق الاجراءات الاحترازية هو اللقاح الحقيقي لفيروس كورونا وفقًا لحديث الرئيس السيسي.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث بأن الدولة لن تعود إلا إغلاق المطاعم والمقاهي وأنشطة الحياة خلال الفترة الحالية، ولكن سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل كاملة مع هذه الأزمة، لافتَا إلى أن مصر نجحت في التصدي لأزمة كورونا بأقل الخسائر.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.



