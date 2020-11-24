تعرف على قائمة دكرنس في دوري القسم الثاني
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:37 م
هيثم حبيب
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أنهى الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى إستعدادته لمباراة مالية كفرالزيات والتى تقام فى الثانية والنصف من عصر الأربعاء على إستاد "حمدينو عبدالجليل" بنادى دكرنس الرياضى ضمن مباريات الجولة الأولى.
القائمة الأولى
وتم الإستقرار على الإبقاء على لاعبى الفريق من الموسم الماضى على النحو التالى :محمد العربى ، عمر ساجد، عادل أدهم ، محمد نبيل ، حميده على ، أحمد الشحات ، إسلام رأفت ، محمد حمودة ، محمد فوزى ، محمد منعم ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، أحمد جمعه ، محمد ظريف .
الصفقات
وتم التعاقد مع لاعبين جدد وهم عمر حلمى "حارس مرمى سيراميكا ،محمد ماهر "الترسانة" ، أميدو مواندا "دمنهور" ، أحمد حاتم "سيراميكا" ، عصام عمران "الإعلاميين" ، سيرجينيو ڤالو "طهطا" ، محمد كريسبو "الأوليمبي" ، علاء عبدالعظيم "الأوليمبى" ، سعد جمال "السنبلاوين" ، أحمد عصام "شريين - تحت السن".
بالإضافة لناشئي الفريق الأول من أبناء النادى : محمد شوقى ، محمد الجزار ، عمر البكرى ، مصطفى محمد ، مصطفى كامينى.
كما رحل عن صفوف الفريق كلا من : السيد كناشة ، أمير حجازى ، محمد السادات ، محمد رجب "ريعو" ، عمر فاروق "إنتهاء الإعارة" ، عمار محسن ، أحمد فاروق ، بكر أحمد ، متولى حافظ ، حسين الحسيني ، هشام حبيب.
وخاض الفريق الأول بنادى دكرنس معسكرا تدريبيا بالقاهرة لمدة ١٠ أيام خاض خلالها ٤ مباريات ودية حيث خسر أمام بتروجيت بنتيجة ٢-١ وتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام الشرطة وسلبيا أمام بنى سويف و بورتو السويس.
الجهاز الفني
ويتكون الجهاز الفنى لنادى دكرنس من : مصطفى عبده "مدير فنى" ، حسام عبدالعال "مدرب عام" ، وائل صلاح "مدرب" ، ناصر فاروق "مدرب حراس مرمى" ، محمود سمرة "طبيب" ، محمود عنيو "علاج طبيعي" ، إبراهيم الوزير "مدير إدارى" ، أشرف عبدالعال "عامل" ، خالد محرم "عامل".