تعرف على قائمة دكرنس في دوري القسم الثاني

القائمة الأولى





وتم الإستقرار على الإبقاء على لاعبى الفريق من الموسم الماضى على النحو التالى :محمد العربى ، عمر ساجد، عادل أدهم ، محمد نبيل ، حميده على ، أحمد الشحات ، إسلام رأفت ، محمد حمودة ، محمد فوزى ، محمد منعم ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، أحمد جمعه ، محمد ظريف .





الصفقات



وتم التعاقد مع لاعبين جدد وهم عمر حلمى "حارس مرمى سيراميكا ، محمد ماهر "الترسانة" ، أميدو مواندا "دمنهور" ، أحمد حاتم "سيراميكا" ، عصام عمران "الإعلاميين" ، سيرجينيو ڤالو "طهطا" ، محمد كريسبو "الأوليمبي" ، علاء عبدالعظيم "الأوليمبى" ، سعد جمال "السنبلاوين" ، أحمد عصام "شريين - تحت السن".



بالإضافة لناشئي الفريق الأول من أبناء النادى : محمد شوقى ، محمد الجزار ، عمر البكرى ، مصطفى محمد ، مصطفى كامينى.



كما رحل عن صفوف الفريق كلا من : السيد كناشة ، أمير حجازى ، محمد السادات ، محمد رجب "ريعو" ، عمر فاروق "إنتهاء الإعارة" ، عمار محسن ، أحمد فاروق ، بكر أحمد ، متولى حافظ ، حسين الحسيني ، هشام حبيب.



وخاض الفريق الأول بنادى دكرنس معسكرا تدريبيا بالقاهرة لمدة ١٠ أيام خاض خلالها ٤ مباريات ودية حيث خسر أمام بتروجيت بنتيجة ٢-١ وتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام الشرطة وسلبيا أمام بنى سويف و بورتو السويس.





الجهاز الفني