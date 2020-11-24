26 لاعب في قائمة بيلا بدورى القسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي بيلا بقيادة جمال الصيرفي قيد 26 لاعب بقائمة الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020-2021.

ويقود بيلا فنياً، إبراهيم الشهيدى مدير فني ويعاونه أحمد حجازي مدرب عام، وأحمد مرعى مدرب مساعد، ووليد الشبراوي مدرب حراس مرمى، وحمدى خليفه مدير اداري.

وضمت القائمة الأولى 14 لاعب وهم محمد فوزي، أحمد عاطف شكاره، مصطفى شامخ، رضا شحاتة، إبراهيم السيد فرنسا، أسامة عمر كاكا،محمود السيد جليط، عادل إبراهيم، سمير معاذ،السيد محمد، يوسف شعبان،احمد العباسى، محمد عادل، أحمد الشربيني.

وتعاقد بيلا في فترة الانتقالات الصيفية مع 12 لاعب وهم  :

1-السعيد غمري (خط وسط الزعفران)
2-محمد رمضان "سكر"(مهاجم) إف سي مصر-بني عبيد
3-محمد رضا "ديدا"(حارس مرمى) النصر - طنطا
4-محمد وهدان(حارس مرمى المنصورة
الحسن 5-دياللو(جناح أيسر) ميجا سبورت - غزل المحلة
6-موري بانجورا(خط وسط) كفر الشيخ
7-بكر أحمد(ظهير أيسر) دكرنس
8-جميل إبراهيم (مهاجم) شباس الشهداء
9-مصطفى سعد (ظهير أيمن) الحريه - الإتصالات -الزعفران
10-فتوح المتولي (مدافع) المنصورة - أسوان - الحمام
11-محمد عزازي (جناح أيمن) بورفؤاد
12-سيد مصطفى (مهاجم) نبروه- بلديه المحلة -جمهورية شبين.


أخبار تهمك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من رئيس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينهي اتفاق التجديد مع «الحاوي»

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»