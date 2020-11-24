نابولي يكشف حقيقة خلاف جاتوزو مع لاعبي الفريق

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف نابولي عن حقيقة دخول جينارو جاتوزو المدير الفني للفريق في مشاجرة مع لاعبيه عقب الخسارة على يد ميلان في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية ألى أن جاتوزو كان غاضبًا للغاية عقب الخسارة من ميلان وهاجم اللاعبين على أخطائهم في غرفة خلع الملابس.

وأكدت التقارير الصحفية أن بعض اللاعبين ردوا على جاتوزو قائلين: "نحن نخطئ وأنت أيضًا تخطئ".

وأفادت التقارير الصحفية بأن جاتوزو وجه تهديدا للاعبين قائلا: "إما أن تعدلوا هذه الأخطاء أو سأستقيل".

وعلق نابولي على الخبر في بيان رسمي له على شبكة الإنترنت: "ظهرت فجأة في الأمس في المواقع وفي بعض صحف اليوم قصة مخترعة تمامًا عن نزاع مزعوم بين لاعبي نابولي وجينارو جاتوزو. هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

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