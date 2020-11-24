معسكر مغلق لكوكاكولا قبل مواجهة بتروجت بالمظاليم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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دخل الفريق الاول لكوكاكولا معسكر مغلق عقب انتهاء تدريب اليوم استعدادا لمباراة الغد امام بتروجت في اولى مباريات القسم الثاني والتى ستقام في بتروسبورت. 

ونجح الفريق في التعاقد مع ١٤ لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية وهم بسام حسن من البلدية وأحمد ابو الخير من الداخلية وايهاب عبد المحسن من الترسانة ومهدي صبحي من الاعلاميين وباسم عبد العزيز من طنطا واحمد محسن من نادى مصر وحسام زين العابدين من البلدية واحمد عيد من بنها واحمد عاطف من تليفونات بنى سويف ومحمد أحمد من ميجا سبورت واسلام فتحي من سوهاج وعبد الله أحمد من تليفونات بنى سويف وعاطف طارق من هلال مطروح ومحمود صبري من البلاستيك. 

ويضم الجهاز الفني للفريق محمد عبد الله مديرا فنيا وأيمن عبد القادر مديرا للكرة، ومحمد سيد مدرب عام ، وحمد صالح ومحروس السيد مدربان وأشرف سيد مدرب حراس مرمي وحسن وهبي مدير إداري ، ووليد أحمد رئيس الجهاز الطبي وأحمد حمدى علاج طبيعي وأحمد محمد وبهاء ابراهيم مدلكان.

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