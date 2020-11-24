محافظ الإسكندرية: النوة المقبلة ستكون أشد من الماضية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن موجة أمطار غزيرة ستضرب الإسكندرية، لافتًا إلى أن النوة الماضية كانت قاسية، وأن النوة المقبلة ستكون أشد.

وأعلن "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن تعطيل جميع المصالح الكومية بالمحافظات غدًا بسبب الطقس السيئ.

وأشار إلى أنه لم يتم تعطيل امتحانات بعض الكليات مثل كلية الطب؛ لأنه أمر صعب.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).
- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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