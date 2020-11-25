أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020.. خسائر فادحة بالمعدن الأصفر

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 25-11-2020 مع تسجيل سعر المعدن الأصفر أدني مستوي في 4 أشهر.
 
أسعار الذهب في مصر

وبلغت التراجع أسعار الذهب المحلي اليوم  نحو 13 جنيهًا للجرام، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 787 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 674.5 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 899.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب  أدنى مستوى في 4 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب الأسهم الأمريكية.

واستمرت أسعار المعدن الأصفر في الاتجاه الهابط، رغم تراجع العملة الأمريكية، بعد أن فقدت أكثر من 34 دولاراً في جلسة الأمس.


 

ويأتي هبوط المعدن النفيس مع الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، تزامناً مع استمرار التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.

 

ومن ناحية أخرى، تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" إخطاراً من إدارة الخدمات العامة الأمريكية بإتاحة الأموال الفيدرالية لانتقال السلطة، في إشارة على بدء إشارات المرحلة الانتقالية للسلطة، لكن ترامب أكد أنه سوف يستمر في الطعن على نتيجة الانتخابات.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 سنوات خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بينما تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

 

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يعادل 33.20 دولار، ليصل إلى مستوى 1804.60 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد منذ منتصف يوليو  الماضي.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يوازي 32.7 دولار، ليسجل 1805.2 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.24.

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