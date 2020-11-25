والد "الست عزيزة" لـ الرئيس السيسي: أنت فخر لكل عربي (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
السيدة عزيزة
السيدة عزيزة
داليا الحسين
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قدم محمد مجدى، والد "الست عزيزة"، صاحبة السمنة المفرطة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيهه بعلاج ابنته حيث قال: "والله العظيم بحبك يا ريس، إحنا مش فقراء يا ريس طول ما أنت معانا وجنبنا، وأنت فخر لكل عربي مش للمصريين بس، أنا الدنيا كلها كلمتنى عشان تساعد بنتى".

وأضاف "مجدي"، خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار أن "نائب وزير الصحة ونائب وزير التضامن الاجتماعي تواصل معه، معقبًا: "الدنيا كلها بتتابع حالة عزيزة دلوقتي، وهى في المستشفى دلوقتي بتاخد أقصى درجات الخدمة الصحية".

وتابع: "عندي طلب بسيط من الرئيس، أنا بيتي آيل للسقوط والانهيار، بطلب مساعدة أني أنكسه لأني عاوز أسيبه لبناتي لما أموت".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة فى الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ووجه الرئيس بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

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