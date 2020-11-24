فرنسا تسجل 9155 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:30 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1005 وفيات و9155 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2.153.815.

 

وأعلنت انخفاض عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بواقع 859 في الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تلقوا "رعاية مكثفة" مع انتشار الفيروس بواقع 165 حالة، في الـ24 ساعة الماضية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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