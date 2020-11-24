ثلاثي "صاحب المقام" يجتمعون مرة أخرى في "شكوكو"





يتعاون الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، مع المنتج أحمد السبكي والمخرج ماندو العدل، في فيلم جديد يحمل اسم "شكوكو".









حصل الفيلم على موافقة رقابية، ويشارك فيه كل من خالد الصاوي وحسين فهمي ويسرا، كما لم يتم اختيار بطل العمل حتى الآن بشكل نهائي.







