وكيل الصحة بالمنوفية يكشف تفاصيل نقل السيدة عزيزة المصابة بداء الفيل

كشف فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تفاصيل استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيدة عزيزة مريضة السمنة المفرطة والتي تعاني من داء الفيل.





وقال "جودة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي لوزارة الصحة تم إرسال سيارة إسعاف لنقل السيدة عزيزة إلى مستشفى سرس الليان.





وتابع "السيدة عزيزة تحملت آلام كثيرة خلال 6 سنوات بعد وفاة زوجها وكانت تعاني من السمنة المفرطة أو ما نسميه من داء الفيل وهو ما نتج عنه التهابات مزمنة ومتكررة وبدء عمل الفحوصات الطبية".





وأشار إلى أنه تم عرض السيدة عزيزة على أكثر من 6 استشاريين ووجد أنها تعاني من التهابات المتكررة في الساقين والقدمين، موضحًا أن الفحوصات والأشعة مستمرة وسيتم إعطائها علاج تحفظي ودوائي ثم إعادة فحوصاتها مرة أخرى لمعرفة مدى إمكانية خضوعها لعمليات جراحية من عدمه.





وفي ذات السياق أعرب محمد مجدي، والد السيدة عزيزة المصابة بالسمنة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج أمنته المصابة بالسمنة المفرطة.





ودعا "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة " المحور"، اليوم الثلاثاء أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل شر قائلًا: "بنتي بخير والبركة في رئيسنا.. ربنا ياخد من عمري وعمر أولادي ويديه".





وأضاف أن ابنته مازالت تخضع للفحوصات والتحاليل الطبية في مستشفى سرس الليان، معقبًا: "من ساعة ما الرئيس أمر بعلاج بنتي الدنيا قامت مقعدتش.. تحيا مصر تحيا زعيمنا السيسي.. أنا بعشق الرئيس السيسي.. حاسس أن أنا بحلم، وبشكر الرئيس أوي، أنا فرحان أوي أوي مش عارف أقول أيه.. الريس عنيه اللي بشوف بيها بحبك ياريس، وربنا يطول في عمره ويكفيه شر المرض وأعدائه وكل اللي سعدوني".





كان قد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها.



