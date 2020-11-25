وكيل الصحة بالمنوفية يكشف تفاصيل نقل السيدة عزيزة المصابة بداء الفيل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
الست عزيزة
الست عزيزة
شيماء حسن
Advertisements
كشف فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تفاصيل استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيدة عزيزة مريضة السمنة المفرطة والتي تعاني من داء الفيل.

وقال "جودة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي لوزارة الصحة تم إرسال سيارة إسعاف لنقل السيدة عزيزة إلى مستشفى سرس الليان.

وتابع "السيدة عزيزة تحملت آلام كثيرة خلال 6 سنوات بعد وفاة زوجها وكانت تعاني من السمنة المفرطة أو ما نسميه من داء الفيل وهو ما نتج عنه التهابات مزمنة ومتكررة وبدء عمل الفحوصات الطبية".

وأشار إلى أنه تم عرض السيدة عزيزة على أكثر من 6 استشاريين ووجد أنها تعاني من التهابات المتكررة في الساقين والقدمين، موضحًا أن الفحوصات والأشعة مستمرة وسيتم إعطائها علاج تحفظي ودوائي ثم إعادة فحوصاتها مرة أخرى لمعرفة مدى إمكانية خضوعها لعمليات جراحية من عدمه.

وفي ذات السياق أعرب محمد مجدي، والد السيدة عزيزة المصابة بالسمنة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج أمنته المصابة بالسمنة المفرطة. 

ودعا "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة " المحور"، اليوم الثلاثاء أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل شر قائلًا: "بنتي بخير والبركة في رئيسنا.. ربنا ياخد من عمري وعمر أولادي ويديه".

وأضاف أن ابنته مازالت تخضع للفحوصات والتحاليل الطبية في مستشفى سرس الليان، معقبًا: "من ساعة ما الرئيس أمر بعلاج بنتي الدنيا قامت مقعدتش.. تحيا مصر تحيا زعيمنا السيسي.. أنا بعشق الرئيس السيسي.. حاسس أن أنا بحلم، وبشكر الرئيس أوي، أنا فرحان أوي أوي مش عارف أقول أيه.. الريس عنيه اللي بشوف بيها بحبك ياريس، وربنا يطول في عمره ويكفيه شر المرض وأعدائه وكل اللي سعدوني".

كان قد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ووجه الرئيس بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

داء الفيل السيسي السيدة عزيزة

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

إلهام شاهين: كل زيجاتي فشلت لهذا السبب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حسن يوسف يكشف حقيقة عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل

منذ 40 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج سيدة تعاني من سمنة مفرطة على نفقة الدولة

القصة الكاملة بشأن "عزيزة" مريضة داء الفيل التي تدخل الرئيس لعلاجها

آخرهم السيدة عزيزة.. مواطنون استجاب الرئيس لعلاجهم

والد عزيزة المصابة بالسمنة لـ السيسي: ربنا ياخد من عمري ويديك

علاج ودعم شهري وترميم المنزل.. كيف تعامل السيسي مع شكوى السيدة عزيزة؟

وزيرة التضامن: تم اعادة بناء منزل السيدة عزيزة وتوفير 2000 جنيه معاش شهري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»