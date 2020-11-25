أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-11-2020

الاقتصاد

عاجل .. أسعار الدولار تسجل ارتفاعات جديدة بالبنوك الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:45 م

الدولار الأمريكيالدولار الأمريكي الفجر الاقتصادي

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استقرت أسعار الدولار فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن رفعت عدد من البنوك أسعار صرف الدولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد سلسلة من التراجعات شهدها خلال الفترة الماضي.









وسجل الدولار في بنوك كلا من البنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد إلى مستويات 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى اليونانى ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنوك البنك التجاري الدولي والإسكندرية والشركة المصرفية العربية استقرار عند سعر 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع,