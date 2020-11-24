تعرف على مجموعات القسم الثالث بالموسم الجديد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلنت لجنة مسابقات القسم الثالث بالإتحاد المصرى لكرة القدم عن توزيع الفرق ومجموعات القسم الثالث بالموسم الجديد 2020-2021.

وتم تقسيم الفرق على ١٣ مجموعة بواقع ١٢ مجموعة بإستثناء المجموعة ١٢ تم تقسيمها لمجموعة أ ، ب.

وأعلن الإتحاد المصرى سابقا عن تغيير نظام مسابقة القسم الثالث بالموسم الجديد وصعود الفرق بشكل مباشر للقسم الثانى وإلغاء دورات الترقى بمختلف المجموعات.

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