تعرف على مجموعات القسم الثالث بالموسم الجديد



وتم تقسيم الفرق على ١٣ مجموعة بواقع ١٢ مجموعة بإستثناء المجموعة ١٢ تم تقسيمها لمجموعة أ ، ب.



وأعلن الإتحاد المصرى سابقا عن تغيير نظام مسابقة القسم الثالث بالموسم الجديد وصعود الفرق بشكل مباشر للقسم الثانى وإلغاء دورات الترقى بمختلف المجموعات.







أعلنت لجنة مسابقات القسم الثالث بالإتحاد المصرى لكرة القدم عن توزيع الفرق ومجموعات القسم الثالث بالموسم الجديد 2020-2021.