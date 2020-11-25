محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة للقرارات الحكومية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن تحرير محاضر بيئة لعدد من المخالفين بحرق تجمعات القمامة.





جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ الفيوم رافقه خلالها الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ بمدينة ومركز الفيوم.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية جاءت عقب تفقد محافظ الفيوم لعدد من اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وزيارته المفاجئة لمستشفى إطسا المركزي، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بغلق 8 مقاهي لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 3 مقاهي بمنطقة الصوفي بعلواية سعادة خلف موقف أبشواي بمدينة الفيوم، ومقهى بالجهة المقابلة لمدخل قرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم على طريق إطسا الفيوم، و4 مقاهي بمدينة إطسا.





وأكد محافظ الفيوم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهي من حيث الغلق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، فضلًا عن مصادرة الأدوات و"الشيش".





ووجه "الأنصاري"، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة من موقف أبشواي بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وشفط المياه التي تغمر بعض مناطق انتظار سيارات الأجرة به، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة بالمنطقة، ورفع القمامة أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل المختلفة.





كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق تجمعات القمامة بالمحطات الوسيطة قبل نقلها إلى المدافن الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.



