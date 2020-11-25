محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:26 ص
ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة للقرارات الحكومية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن تحرير محاضر بيئة لعدد من المخالفين بحرق تجمعات القمامة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ الفيوم رافقه خلالها الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ بمدينة ومركز الفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية جاءت عقب تفقد محافظ الفيوم لعدد من اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وزيارته المفاجئة لمستشفى إطسا المركزي، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بغلق 8 مقاهي لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 3 مقاهي بمنطقة الصوفي بعلواية سعادة خلف موقف أبشواي بمدينة الفيوم، ومقهى بالجهة المقابلة لمدخل قرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم على طريق إطسا الفيوم، و4 مقاهي بمدينة إطسا.
وأكد محافظ الفيوم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهي من حيث الغلق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، فضلًا عن مصادرة الأدوات و"الشيش".
ووجه "الأنصاري"، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة من موقف أبشواي بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وشفط المياه التي تغمر بعض مناطق انتظار سيارات الأجرة به، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة بالمنطقة، ورفع القمامة أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل المختلفة.
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق تجمعات القمامة بالمحطات الوسيطة قبل نقلها إلى المدافن الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن تلك الجولة الميدانية المفاجئة على المقاهي تأتي ضمن سلسلة من الجولات، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المقاهي والكافتريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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