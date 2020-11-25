محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:26 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
ريهام على
Advertisements
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة للقرارات الحكومية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن تحرير محاضر بيئة لعدد من المخالفين بحرق تجمعات القمامة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ الفيوم رافقه خلالها الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ بمدينة ومركز الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية جاءت عقب تفقد محافظ الفيوم لعدد من اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وزيارته المفاجئة لمستشفى إطسا المركزي، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بغلق 8 مقاهي لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 3 مقاهي بمنطقة الصوفي بعلواية سعادة خلف موقف أبشواي بمدينة الفيوم، ومقهى بالجهة المقابلة لمدخل قرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم على طريق إطسا الفيوم، و4 مقاهي بمدينة إطسا.

وأكد محافظ الفيوم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهي من حيث الغلق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، فضلًا عن مصادرة الأدوات و"الشيش".

ووجه "الأنصاري"، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة من موقف أبشواي بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وشفط المياه التي تغمر بعض مناطق انتظار سيارات الأجرة به، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة بالمنطقة، ورفع القمامة أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل المختلفة.

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق تجمعات القمامة بالمحطات الوسيطة قبل نقلها إلى المدافن الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن تلك الجولة الميدانية المفاجئة على المقاهي تأتي ضمن سلسلة من الجولات، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المقاهي والكافتريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين
محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم "الشيشة" للمواطنين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم بوابة الفجر الفجر أحمد الأنصاري

أخبار تهمك

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ 13 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم

جولات ميدانية للجهاز التنفيذي بمحافظة الفيوم لمتابعة قرارات غلق المحال التجارية والمنشآت السياحية (صور)

ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)

محافظ الفيوم يوجه قوات الشرطة والمرور بتطبيق القانون بكل قوة حفاظاً على الأرواح

تحرير ٦٥ محضر مخالفة حظر تجوال بمركز سنورس في الفيوم

خلال جولة للمحافظ.. ضبط جرار زراعي يستخدم في تجريف الأراضي بالفيوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

06:41 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»