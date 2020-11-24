رسميآ.. تأجيل مباراة طنطا والزرقا بالممتاز "ب"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements
قرر الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزرقا وطنطا ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري الممتاز "ب" للموسم الجديد 2020-2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزرقا مع طنطا يوم السبت القادم، بدلا من الغد، لعدم وجود موافقات أمنية على إقامة اللقاء بملعب الزرقا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين ابناء السيد البدوي والزرقاء غدا الاربعاء على ملعب الزرقا في تمام الثانية والنصف ظهرا قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، على أن يختار الزرقا ملعب بديل أو إحضار موافقات أمنية لإقامة اللقاء على ملعبه السبت المقبل.

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينهي اتفاق التجديد مع «الحاوي»

منذ 34 دقيقة

قرار جديد من رئيس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»