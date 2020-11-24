عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خبرًا سارًأ قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وشارك النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، بعدما تعافى تمامًأ من الإصابة التي لحقت به.

وكان أجاي قد تعرض للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر الأسبوع الماضي، وقبل مواجهة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

وتعافى أجاي تمامًا من الإصابة التي تعرض لها وشارك بشكل طبيعي في مران الأهلي اليوم الثلاثاء بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي الذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

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