وزير الشباب والرياضة: لن أسمح بأى ضغوط للتأثيرعلى القرارات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن يجب إعطاء الآخرين فرصة لتعديل سلوكهم، مردفا: "نتحمل الهجوم من البعض من أجل الوطن".
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أي نقد سلبي يجب مناقشته وتعديله، الإعلام مرآة مجتمعية للعمل المؤسسي.

وأضاف، لن أسمح بأي ضغوط للتأثير على أي قرار ولكن لن نصطدم، متابعا: "قد ألجأ للإجراءات القانونية للرد على أي تجاوزات مسيئة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي اشرف صبحي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك ينهي اتفاق التجديد مع «الحاوي»

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار جديد من رئيس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة يناشد الإعلام والوزارات المعنية بمناقشة ظاهرة "الانتحار"

أحمد موسى يطالب وزير الرياضة بتغيير اسم مركز شباب "رابعة" لـ"30 يونيو"

محافظ البنك المركزي: "المواطنين سحبوا أموال رغم أنهم غير محتاجين"

أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)

وزير الرياضة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن حضور المباريات (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»