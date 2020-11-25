"الأعلى للإعلام" يتوعد برامج التعصب والخوض في الأعراض (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:46 ص
كرم جبر
كرم جبر
داليا الحسين
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قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه سيتم رصد كل ما ينشر فى وسائل الإعلام، واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وأضاف "جبر"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك رؤساء أندية اتصلوا به وأثنوا كثيرا على طرح مبادرة لا للتعصب.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الفترة الماضية كانت بها فوضى عارمة لا ترضي الأهلي أو الزمالك أو النقاد أو الصحفيين أو المشاهدين، مؤكدا أنه سيتم توقيع جزاءات على المخالفين لمبادرة لا للتعصب.

وتابع، أن لائحة الأكواد الرياضية تنص على إعلاء الروح الرياضية وعدم إثارة الفتن بين الجماهير وتشجيع التواصل والسلام بين الشعوب، مؤكدا أنه لا يجب عدم تحويل الرياضة إلى أداة حرب ومسيرة شخصية أو الخوض في أعراض المواطنين.

واستطرد "جبر"، أنه رصد البرامج التي تخوض في الأعراض، يوميا، ومحاسبتها مع رصد البرامج التي تتجاوز في وسائل الإعلام. 

ووجه نداءً للجميع لدعم مبادرة لا للتعصب، مؤكدا أن هناك عقوبات ستتخذ على وسائل الإعلام المخالفة تبدأ بلفت النظر مرورا بالشطب حتى المنع.

وكشف أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات مرتين، الأولى مع برنامج بقناة الزمالك، وتم وقفه 15 يوما، وتعرضوا للهجوم ولم يتراجعوا، وكان هناك موقعين على اليوتيوب يهاجمون نادي الزمالك، وتم إصدار توصيات بحجب الموقعين لإبداء حسن النية.
 
وطالب "جبر"، بضرورة العودة إلى ممارسة الرياضة النظيفة، مع التأكيد على رفضه السب والقذف والخوض في الأعراض الشخصية في الإعلام الرياضي. 

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