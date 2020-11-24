كرم جبر : مبادرة لا للتعصب أحدثت صدى كبير فى المجتمع

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن مبادرة لا للتعصب كان لها صدى كبير فى المجتمع والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كان هناك تلاقي في الأفكار مع وزير الشباب منذ طرح مبادرة لا للتعصب.

وكشف أن تلك المبادرة نجحت بشكل كبير خاصة أن مجال الرياضة مهم للغاية فكل الشعب المصري يهتم بالرياضة وبالأخص كرة القدم.

وتابع كرم جبر أنه وجد روح إيجابية وحماس كبير فور طرح مبادرة لا للتعصب، موضحا أنه كانت هناك مبادرات مماثلة سابقة لكنها تعثرت بعد دخولها إلى الدولة العميقة "دخلت الدرج".

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