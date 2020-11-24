وزير الرياضة قبل مباراة القمة: الإعلام الشريك القوى فى مبادرة لا للتعصب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن اللوائح المالية والإدارية تخول لسلطات الوزير اتخاذ ما يراه مناسبا في نبذ التعصب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، نريد أن يمارس الشباب الرياضة للحفاظ على صحته وتكون قدوة للشباب بشكل كبير.

وأكد وزير الرياضة على دعم رياضات البطولة وأن يرفع علم مصر فى المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الإعلام هو الشريك القوي سريع الحركة فى مبادرة لا التعصب.

وأوضح أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمواقع الإلكترونية له دور فى نبذ التعصب.

ومن ناحية أخرى أشار وزير الشباب إلى أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات وجمعياتها العمومية، لافتا إلى أن وزارة الشباب تختص بالجانب الإداري والتفتيشي على المؤسسات الرياضية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يختص بدوره فى التفتيش على المؤسسات الرياضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة لا للتعصب تقل الزمالك الاهلي اشرف صبحي

أخبار تهمك

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينهي اتفاق التجديد مع «الحاوي»

منذ 38 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من رئيس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

متحدث 'الرياضة': مندهش لقلق البعض من نتيجة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

وزير الشباب: مبادرة "مصر أولًا" تهدف للبحث عن آليات لمواجهة التعصب الرياضي

وزير الرياضة يبحث آليات مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب" مع رئيس الأعلى للإعلام

الرياضة: ندرس إقامة مباراة بين قدامى الأهلي والزمالك (فيديو)

القليوبية تعلن استعدادها لمبادرة (مصر أولا .. لا للتعصب) التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»