وزير الرياضة قبل مباراة القمة: الإعلام الشريك القوى فى مبادرة لا للتعصب



وأوضح أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمواقع الإلكترونية له دور فى نبذ التعصب.



ومن ناحية أخرى أشار وزير الشباب إلى أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات وجمعياتها العمومية، لافتا إلى أن وزارة الشباب تختص بالجانب الإداري والتفتيشي على المؤسسات الرياضية.



وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يختص بدوره فى التفتيش على المؤسسات الرياضية.



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن اللوائح المالية والإدارية تخول لسلطات الوزير اتخاذ ما يراه مناسبا في نبذ التعصب.وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، نريد أن يمارس الشباب الرياضة للحفاظ على صحته وتكون قدوة للشباب بشكل كبير.وأكد وزير الرياضة على دعم رياضات البطولة وأن يرفع علم مصر فى المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الإعلام هو الشريك القوي سريع الحركة فى مبادرة لا التعصب.