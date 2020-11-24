البنك الأهلي يواجه بيراميدز وديا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بقيادة المدير الفني محمد يوسف، مباراة ودية أمام بيراميدز، والتي تقام يوم الخميس المقبل، الخامسة مساءا بملعب الدفاع الجوي.


وخاض البنك مؤخراً 8 مباريات ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 و3/1 وتعادل أمام بورتو، 2/2، ثم تعادل أمام النجوم 1/1، وفاز على مصر للتأمين 3/1، وتعادل أمام الداخلية 1/1 وتعادل أمام أهلي بن غازي 0/0 وأخيرا فاز على الشهداء 3/0 .


ويسعى محمد يوسف ،المدير الفني خلال المباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.

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