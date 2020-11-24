وفاة نائب عراقي مصابا بكورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:03 م
النائب حسين الزهيري
النائب حسين الزهيري
وكالات
Advertisements

توفى النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

 

وعزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر، حيث كان يشغل منصب مسؤول المنظمة فرع ديالى.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينهي اتفاق التجديد مع «الحاوي»

منذ 37 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من رئيس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسائقين على الحدود

ولاية نيويورك تسجل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»