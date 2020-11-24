وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي ذراع إستثماري مهم يحقق أهداف الدولة

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علقت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، على توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص.



وقالت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن مصر تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مهمة، خاصة أن قطاع الصناعة قطاع رائد في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، بالاضافة لوزنه النسبي المرتفع في الناتج المحلي الاجمالي.



وتابعت أن الصندوق السيادي المصري ذراع إستثماري مهم، وهدفه الرئيسي تعظيم العائد من اصول الدولة سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة والدخول في شراكات لتحقيق أولويات الدولة المصرية في عملية التنمية.



وأضافت: "أولويات الدولة اليوم هي توطين تكنولوجيا وعملية رقمنة شاملة والاستثمار في البنية التحتية، ومن ثم كل أولويات الصندوق هي أولويات الدولة المصرية لتحقيق عملية التنمية



وعزت دخولها في الشراكة التي أبرمت اليوم لأهمية القطاع الصناعي، وبالأخص قطاع عربات السكك الحديدية، خاصة ان الدولة المصرية توجه إنفاقً كبيرًا لهذا القطاع لتنمية البنية التحتية له عبر شبكة طرق، معقبة: "لو تحدثنا عن خطة هذا القطاع حتى عام 2022 فنحن نتحدث عن مشروعات جارية التنفيذ في حدود 75 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية والقطارات، وهو حجم استثمار كبير جدًا، ومن ثم تأتي أهمية دخول الدولة اليوم بقوة عبر توطين وتعميق هذه النوعية من الصناعات خاصة انها قطاعات تستم بكونها كثيفة العمالة والتكنولوجية وبالتالي بوسعها زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ".



مؤكدة في ذات الوقت ان توسيع التعاون مع القطاع الخصا هي إحدى استراتيجيات الصندوق السيادي مشيرة إلى أنه في ضوء ذلك جاءت مراسم توقيع اتفاق اليوم مع خمس شركات وطنية ضخمة نشعر بالفخر بإسهاماتهم الصناعية خاصة مع امتلاكهم لعلاقات جيدة مع شركات عالمية ومن ثم يمكن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وتوطين الصناعات بشكل أكبر "

وكشفت السعيد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 2.8 مليار جنيه والتكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه من المخطط تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من 2021.



مؤكدة أن من المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل في الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022.













