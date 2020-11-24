محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
الفجر
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واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم "الثلاثاء" جولاته التفقدية لمقار اللجان الانتخابية بجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بتفقد عدد منها بنطاق حي شرق أسيوط لمتابعة سير العملية الانتخابات في اليوم الثاني والأخير والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك وسط تواجد أمني من قوات الشرطة وتخصيص شرطة نسائية للناخبات أمام اللجان.

حيث تفقد المحافظ بعض لجان الانتخابات بحي شرق أسيوط بينها مقر مدرسة الفاروق الرسمية لغات بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الأزهر والتقى عدد من المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدمًا لهم الشكر على حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب2020 وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطن الأسيوطي بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم.

ووجه محافظ أسيوط ـ خلال الجولة ـ باصطحاب رجل مسن إلى داخل اللجنة بإستخدام الكرسي المتحرك للإدلاء بصوته في سهولة ودون معاناة كما اطمأن على انتظام عمليات التصويت وتخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوافر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم فضلًا عن التأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية باللجان ومشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها وتواجد لأفراد الأطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم واستخدام بوابات التعقيم وكواشف الحرارة على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والامان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب في 4 لجنة عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت اشراف قضائى كامل.
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق
محافظ أسيوط يواصل تفقد مقار اللجان الانتخابية بحي شرق

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