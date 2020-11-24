تشيلسي وإشبيلية يتأهلان لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
Advertisements
تأهل تشلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم باكرا بفوزهما بالنتيجة عينها 2-1 على مضيفيهما رين الفرنسي وكراسنودار الروسي تواليا، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل للبلوز الشاب كالوم هودسون أودوي 22، و الفرنسي الدولي أولفييه جيرو 90+2، فيما وقع على هدف رين الوحيد سيرهو غيراسي 85.

وتصدر تشلسي المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية ويتنافسان في الجولتين الأخيرتين على من سيحصل على المركز الأول للمجموعة بعدما ضمنا بطاقتي التأهل حسابيا، فيما تجمد رصيد رين وكراسنودار عند نقطة واحدة وبات التنافس الوحيد المحصور بينهما على المركز الثالث وبطاقة الترضية المؤهلة إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

أخبار تهمك

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ 34 دقيقة

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

08:44 م

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»