البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بعد القفزة بأسهم قطاع النفط والغاز

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
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انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بعد أن قفزت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 4.3 بالمائة  بينما تراجعت أسهم الرعاية الصحية بنحو 0.7 بالمائة.

ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع ارتفاع "وول ستريت" لمستويات قياسية خلال التعاملات، حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

وجاءت المكاسب أيضًا بعد أن أخبرت "إميلي مورفي"، رئيسة إدارة الخدمات العامة، الرئيس المنتخب جو بايدن أن إدارة ترامب توفر الموارد الفيدرالية لانتقاله إلى منصبه.

وفي بيانات اقتصادية، شهد اقتصاد ألمانيا نمواً قياسياً بنحو 8.5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.9 بالمائة إلى مستوى 392.3 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنحو 1.5 بالمائة عند 6432.1 نقطة.

كما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2 بالمائة إلى 5558.4 نقطة، وارتفع "داكس" الألماني بنحو 1.3 بالمائة إلى 13292.4 نقطة.

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