القناة يضم حارس المصري ل ٣ مواسم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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نجح مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة في ضم أحمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي ، والذي وقع على عقد مدته ٣ مواسم تبدأ من الموسم الجديد 2020 / 2021 .

هذا وقد تمت الصفقة في حضور وكيل اللاعب أحمد عثمان بلية ، حيث يشارك القناة ضمن فرق المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

ويستهل القناة مباريات الموسم الجديد غدا الاربعاء تحت قيادة تامر مصطفى حيث يلاقي نادي اف سي مصر الهابط حديثا من الدوري العام الممتاز بعد قضاء موسم واحد فقط به .

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