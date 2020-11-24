متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل اجتماع "السيسي" بشأن كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال السفير بسام راضي، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، إن كلمة الرئيس السيسي التي وجهها للشعب المصري اليوم أن كلمة جاءت في أعقاب إجتماع اليوم ومع زيادة الاصابات في موجة فيروس كوورونا، وكان الاجتماع مخصصًا لمراجعة الموقف من أول إنتشار الجائحة.

وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن زيادة الإصابات بنزلات البرد وأمراض فصل الشتاء، وحتى بدون كورونا وقبل كورونا كانت أعلى إصابات بالانفلونزا في شهري ديسمبر ويناير، وبالتالي يتعاظم الامر مع جائحة " كوورنا " ومن ثم جائت كلمة الرئيس كانت واضحة وشاملة وواضحة للجميع لكافة المصريين حفاظًا على سلامتهم وصحتهم

وأضاف: "إستعرض الاجتماع نهج تعامل الحكومة مع أزمة كورونا منذ بداية الجائحة والذي إتسم بالتوازن بين صحة الانسان من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية الشخصية مع استمرار الحياة اليومية بشكل حذر بما يحقق دوران عجلة الاقتصاد مع الحافظ على صحة المصريين والمؤسسات الدولية أشادت بأداء الدولة المصرية في إدارة أزمة " كورونا ".

وكشف راضي أنه اثناء عرض إجتماع اليوم يتضح إرتفاع إصابات العالم من فيروس " كورونا " خاصة مع إقتراب شهر ديسمبر والعرض اليوم أكد ان الموجة الثانية ستكون مختلفة عن الاولى حيث إختلفت الاعراض مع إنتشار أوسع للمرض.

وتابع: " يمكن الحالات الي تم إكتشافها في أوروبا في مناطق عديدة في العالم كانت اسرع في الانتشار من الموجة الاولى قد تكون أعداد الوفيات اقل حتى الان في العالم لكن الاصابات اكبر لسرعة الانتشار ".
وواصل: " ممكن تكون أعداد الاصابات في مصر الان في تزايد لكنها بالمقارنةبدول العالم اقل كثيرًا "

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