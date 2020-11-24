خبير تكنولوجيا معلومات يُحذر المواطنين من تطبيق شهير

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق "مسلم برو" هو عبارة عن شركة في سنغافورة باعتها لبنك ماليزي، مؤكدًا أنه هو أمر مكلف للغاية، لافتًا إلى أن المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي "كأنها في الشارع".

وأضاف المهندس شريف إسكندر، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التطبيق استغل الوازع الديني لدى الناس، فمن الممكن أن يكون مخططه من الأساس هو بيع التطبيق للجيش الأمريكي.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها مصداقية.

وأشار إلى أنه يجب الحذر في وضع البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها بأن هناك تطبيقات في منتهى الخطورة للبنات، حيث أنه يتم تصوير الفتيات بالملابس الداخلية لتجربة مقاسات الملابس التي تود شرائها.

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