الحصر العددي للجنة الفرعية رقم 109 و 110 بالمنيا

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أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية رقم 109 بدائرة مركز وبندر ملوى، الحصر العددي لأصوات المرشحين بواقع 53صوتًا للمرشح رياض عبد الستار،. مستقبل وطن، وبواقع 127 صوت للمرشح صابر عبد الحكيم، مستقبل وطن، 19 صوتا للمرشح هيلا سياسي، شعب جمهوري، و129 صوت لحازم الدروى، مستقل، ومحمد مصطفى 106 صوتا، ومحمد عامر حلمي 118 صوتا



بينما أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية رقم 110 بذات الدائرة، الحصر العددي لأصوات المرشحين بواقع 51 صوت للمرشح رياض عبد الستار، و155 صوتا للمرشح صابر عبد الحكيم، و28 هيلا سياسي، و150 صوتا للمرشح حازم الدروى، 134 محمد مصطفى، 130 محمد عامر حلمي



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة المنيا الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

