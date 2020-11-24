الحصر العددي للجنة الفرعية رقم 28 و 29 بالمنيا

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أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية رقم 28 بدائرة مركز وبندر ملوى، الحصر العددي لأصوات المرشحين بواقع 167 صوتًا للمرشح رياض عبد الستار،. مستقبل وطن، وبواقع 227 صوت للمرشح صابر عبد الحكيم، مستقبل وطن، 52 صوتا للمرشح هيلا سياسي، شعب جمهوري، و52 صوت لحازم الدروى، مستقل، ومحمد مصطفى 110 صوتا، ومحمد عامر حلمي 179 صوتا



بينما أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية رقم 29 بذات الدائرة، الحصر العددي لأصوات المرشحين بواقع 145 صوت للمرشح رياض عبد الستار، و212 صوتا للمرشح صابر عبد الحكيم، و58 هيلا سياسي، و199 صوتا للمرشح حازم الدروى، 117 محمد مصطفى، 181 محمد عامر حلمي



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة المنيا الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

