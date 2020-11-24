وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتابع الاستعدادات الجارية لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

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عقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجتماع مع مديري المستشفيات ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.



وقد تأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، من تطبيق برتوكول العلاج الذى اقرته اللجنة العلمية بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بجميع المستشفيات كما اوصي بزياده عدد أسره الرعاية المركزه في المستشفيات واستغلال الأجهزه وادوات التشغيل بالشكل الأمثل وتخصيص بعض الاسرة للرعايةالمتوسطه.



وأكد بان جميع ادارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات وكلنا معا ويدا واحدة وبروح الفريق نقدم خدمه امنه نحافظ بها على ارواح المرضى.



كما تم التأكيد على الالتزام باجراءات مكافحة العدوى

وانها مسؤولية كل مدير قسم ومدير مستشفى نحو فريق العمل حتى لايصاب فرد من الاطقم الطبية.