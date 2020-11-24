"كل ما يكبر يحلى".. مي العيدان تغازل كاظم الساهر بصورة له

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
شاركت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ متابعيها بصورة للفنان كاظم الساهر​، وكانت مجمعة لتظهر مرحلة شبابه وصورته الحالية، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.


وعبّرت مي عن اعجابها بكاظم الساهر، مشيرة الى انه كل ما يكبر يزداد جمالا، اذ علّقت على الصورة بالقول: "صورة كاظم الساهر قبل و بعد .. كل ما يكبر يحلى".


وكان قد تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا صورة ظهرت فيها حفيدتا كاظم الساهر برفقة والدهما وسام، إذ أحدثت ضجة كبيرة، وتفاعل معها الكثيرون، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بها.

أخبار تهمك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ 35 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

08:44 م

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»