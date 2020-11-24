محام: حضانة الطفل للأم لا تتأثر بالخلع أو الطلاق

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قال المستشار رائف عادل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن دعوى الطلاق لابد أن تكون بضرر ممثل الزواج عليها أو الضرب، أو وجود ممارسات جنسية خاطئة، الامتناع عن النفقة، لافتَا إلى أن دعوى الطلاق تأخذ ما يقرب من سنة أو دعوى الخلع تأخذ 6 شهور، ولا يوجد فيها استئناف على خلاف دعوى الطلاق التي يوجد بها استئناف وتأخذ وقت طويل.



وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مؤخر الزواج إذا كان كبيرًا، ولا يفرق معها الوقت، ففي هذه الحالة يجب على الزوجة اللجوء إلى الطلاق بدلاص من الخلع.



وأضاف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن حضانة الطفل لا تتأثر بالخلع أو الطلاق، معقبًا: "الأم تحتضن الطفل حتى وصوله لعمر الـ15 عامًا".

