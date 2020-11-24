محام: حضانة الطفل للأم لا تتأثر بالخلع أو الطلاق

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار رائف عادل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن دعوى الطلاق لابد أن تكون بضرر ممثل الزواج عليها أو الضرب، أو وجود ممارسات جنسية خاطئة، الامتناع عن النفقة، لافتَا إلى أن دعوى الطلاق تأخذ ما يقرب من سنة أو دعوى الخلع تأخذ 6 شهور، ولا يوجد فيها استئناف على خلاف دعوى الطلاق التي يوجد بها استئناف وتأخذ وقت طويل.

وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مؤخر الزواج إذا كان كبيرًا، ولا يفرق معها الوقت، ففي هذه الحالة يجب على الزوجة اللجوء إلى الطلاق بدلاص من الخلع.

وأضاف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن حضانة الطفل لا تتأثر بالخلع أو الطلاق، معقبًا: "الأم تحتضن الطفل حتى وصوله لعمر الـ15 عامًا".

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ 35 دقيقة

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:00 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

08:44 م

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»