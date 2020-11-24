موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول الإنجليزي وأتالانتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

تقام مباراة ليفربول وأتالانتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأربعاء.

ومن الممكن عودة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني للمشاركة مع الريدز بعد الشفاء من فيروس كورونا، بعدما أكد يورجن كلوب المدير الفنى للريدز جاهزية اللاعب.

ويذكر أن ليفربول حقق الفوز على ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بثلاث أهداف دون رد أمس.

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