موعد مباراة مصر المقبلة في التصفيات الإفريقية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يطمح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول في حصد بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام كينيا 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب المصري ضد كينيا فى الجولة الخامسة من تصفييات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، مساء يوم 22 مارس القادم من العام الجديد.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب توجو في الجولة الثالثة بهدف نظيف على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يكرر فوزه خارج الديار بثلاثية مقابل هدف لأصحاب الأرض.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقاط متساويا مع منتخب جزر القمر الذي جاء في المركز الثاني بنفس الرصيد.


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