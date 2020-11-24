ختام فعاليات مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اختتمت فعاليات مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

تشكلت لجنة التحكيم من أ.د عبد الرحيم الجمل، الأستاذ بكلية دار العلوم، وأ.د محمد دياب غزاوي، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وأ.د إيهاب المقراني، أستاذ بكلية الآداب، والتي أعلنت نتائج المسابقة بحصول الطالب محمد مصري عمار بكلية الطب على المركز الأول في شعر الفصحى، بينما جاء الطالب محمود أحمد عبدالله بكلية الطب في المركز الثاني، وحصل الطالب أحمد عبد القادر فايد بكلية التمريض على المركز الثالث.

وفي شعر العامية حصلت الطالبة منى محمد علي بكلية الحقوق على المركز الأول، بينما جاء الطالب خالد أحمد عبد الكريم بكلية الآداب على المركز الثاني، وحصل الطالب أحمد سامي أحمد بكلية الطب على المركز الثالث.

من الجدير بالذكر أنه سيتم تصعيد الطلاب الفائزين للمشاركة في مسابقة إبداع (9) التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية.

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عبد الكريم

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