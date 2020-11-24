أخصائية تغذية علاجية تكشف فوائد الدهون لجسم الإنسان

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كشفت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، أن الدهون هي أحد العناصر المهمة في جسم الإنسان، والتي لا يمكن له تصنيعها ويحصل عليها من النظام الغذائي، ولها العديد من الوظائف مثل توفير مصدر الطاقة، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، وغيرها من الوظائف المتنوعة وتعتبر التغذية السليمة، هي أهم مصادر الدهون الصحية بجسم الإنسان، التي تعتمد على حصول الجسم على توازن صحي بين الدهون والعناصر الغذائية الأخرى.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مصدران للحصول على الدهون بمختلف أنواعها، مصدر حيواني، مصدر نباتي، فالدهون الحيوانية، يمكن الحصول عليها من اللحوم الحمراء، والدواجن، ومنتجات الألبان بينما الدهون النباتية، يمكن الحصول عليها من القطن، والزيتون، والذرة، والأفوكادو، والفستق والسوداني، والمكسرات، والصويا.



وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن هناك الدهون المفيدة وهي الدهون التي تُفيد صحة الجسم، خاصة الدهون غير المشبعة، وتعتبر هذه الدهون مفيدة جدًا لصحة الإنسان، خاصة وأن جزيئاتها لا تحتوي على أي ذرات من الهيدروجين، ويوجد من هذه الدهون نوعان هما أوميجا 3، وأوميجا 6 ويمكن الحصول على الدهون المتعددة غير المشبعة من مصادرها مثل أسماك السردين، والسلمون والرنجة، والزيوت النباتية.



وأشارت إلى أن هناك دهون مهدرجة، وتعتبر هذه الدهون صناعية، بحيث يتم إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة، حتى تتحول إلى صلبة، وتعد أخطر أنواع الدهون على صحة الإنسان، والتي تم حظر استخدامها في العديد من بلدان العالم، بسبب مخاطرها المتعددة مثل خفض مستوى الكولسترول الجيد، وزيادة مستوى الكولسترول الضار، إلى جانب زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية ثلاث أضعاف الدهون الأخرى.

